Tim Showalter, besser bekannt als Strand Of Oaks, ist nicht gerade dafür bekannt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Jetzt wird es für den gebürtigen Südstaaten-Boy umso wichtiger, laut zu sein. Warum, erklärte er Aida Baghernejad.

»Ich mag Menschen«, sagt Showalter; und sieht man sein einnehmendes, fettes Lächeln, dann weiß man gleich, dass das keine dumme Phrase ist. Aus ihm und seinem eindrucksvollen Bart sprudelt pure Lebensfreude. Dabei gibt es eine Menge Gründe, so gar keine gute Laune zu haben: Bekannt für seinen eher nachdenklichen, traurigen Sound, prägten persönliche Rückschläge die Zeit seit seinem letzten Album. Doch statt sich einzuigeln und die Tiefschläge des Lebens in noch tieferem Moll zu verarbeiten, haut Showalter »Hard Love« raus – impulsiv wie eine wilde Hausparty ohne Sorgen oder Gedanken an morgen.

Women's March in Philadelphia. Stand together, resist, unite! Photo by @johnvettese Ein von strandofoaks (@strandofoaks) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 9:07 Uhr

Und damit ungefähr der absolute Gegenpol zu allem, was man von Strand Of Oaks bislang gehört hat: »Ich dachte mir, vielleicht hat die Welt jetzt auch genug von bärtigen Männern, die sich in Selbstmitleid suhlen. Vielleicht gibt es einfach genug solcher Platten.« Was nach Realitätsflucht klingt, war aber das Gegenteil. Showalter zwang sich, sich seinen Gespenstern zu stellen und das Leben wieder mit beiden Armen zu packen. Daraus zieht er seine neu gewonnene positive Energie, schließlich gibt es jetzt verdammt viel Wichtiges anzupacken. »Mit allem, was gerade so los ist, fühle ich mich verpflichtet, Liebe zu verbreiten. Viele in der Szene haben Angst davor, kitschig zu klingen. Ich scheiß drauf. Ich will den Leuten helfen, ich will versuchen, allen einen safe space und eine gute Zeit zu geben.« Aber einfach nur geile Shows abzuliefern reicht ihm nicht: Seit Trumps Wahl wird ein Dollar von jedem verkauften Ticket seiner Shows in den USA an die Bürgerrechtsvereinigung ACLU gespendet; am Merchandise-Tisch soll es neben Shirts und Platten in Zukunft auch Infomaterial und aktivistische Literatur geben. »Wir werden kämpfen. Hart. Jede Band sollte das tun.«

Strand Of Oaks