Während vergleichbare Post-Britpop-Bands wie Coldplay oder Elbow in den letzten Jahren extrem erfolgreich wurden, nahm die Popularität von Starsailor zunehmend ab. Dabei hatte alles so positiv für das Quartett um Sänger James Walsh angefangen. Allein im UK verkaufte sich ihr 2001 erschienenes LP-Debüt »Love Is Here« völlig zu Recht über 550.000 Mal. Aber bereits das 2005er-Album »On The Outside« erreichte nur noch Platz 13 der britischen Album-Charts. 2009 schließlich löste sich die Formation auf.Nach einer weltweiten Greatest-Hits-Tour im Jahr 2015 versuchen sich Starsailor nun endgültig an einem Comeback. Das gelingt allerdings nur zum Teil. Denn während die Vorab-Single »Listen To Your Heart« jede Menge Energie versprüht, klingt zu vieles auf »All This Life« zu uninspiriert. Immerhin zeigen Stücke wie die dringliche Ballade »Sunday Best« oder das dramatische »Fallout«, dass Starsailor immer noch die Fähigkeit besitzen, großartige Musik zu schreiben. Jedoch reichen diese Songs nicht aus, um der Band eine wirklich geglückte Comeback-Platte zu bescheinigen.