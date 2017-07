Im Herbst bringen Stars ein neues Album heraus. Mit »Fluorescent Light« gibt es jetzt einen weiteren Song zu hören, außerdem hat die Band eine Doku angekündigt.





»Fluorescent Light« bringt viele Details zusammen, die die Musik der Stars auszeichnen: Amy Millans und Torquil Campbell perfekt harmonierende Stimmen, die eine melancholische Geschichte erzählen, eine opulente Instrumentierung und am Ende ein tanzbarer Beat, der das letzte Album »No One Is Lost« geprägt hat. Stars schaffen – mal wieder – einen Song, der euch perfekt durch die nächste lange Samstagnacht begleiten wird. Der Aufforderung »Come out with me tonight«, die Campbell und Millan da rufen, folgt man sehr gern. Es ist wirklich ein sehr gutes Jahr für Fans kanadischen Indierocks. Feist hat eine neue Platte aufgenommen und Broken Social Scene haben erst vor wenigen Wochen »Hug Of Thunder« veröffentlich t. Jetzt haben auch Stars angekündigt , dass im Herbt ein neues Album kommen soll. Kürzlich gab es daraus die ersten beiden Songs »Privilege« und »We Called It Love« zu hören, jetzt folgt schon der nächste.

Stars planen außerdem, bald eine Dokumentation zu zeigen. Dazu haben sich die Bandmitglieder um einen großen Tisch gesetzt. In einem Statement heißt es: » "It's us having dinner and telling stories and eventually getting a little wasted. There's a baby in it, too. He's fantastic in it. In an age where you have to call an album a playlist and a video an event, this is just another one of our little films we make that let you know you're not alone, you're only as good as your best story, and it helps if there's music. Enjoy.« Ein Abendessen mit den Stars? Klingt doch gut! Hier ist der Trailer zum Film: