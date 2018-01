»Ganz schön kalt hier ...« Die Noch-Teens und Schon-Twens von Starcrawler fröstelt es nach einem Spaziergang am frühen Abend in Berlin-Kreuzberg noch immer, als sie sich über den mit Tausenden von Kalorien eingedeckten Cateringtisch hermachen. Wenn man in Los Angeles geboren wurde und nicht mit den mitteleuropäischen Witterungsbedingungen vertraut ist, muss man sich die kalten Tage eben warmfuttern. Für sie ist es der erste Trip nach Deutschland. Zuvor hatte die Band, die erst seit zwei Jahren existiert, ihre Songs in Großbritannien getestet.»Ich habe unseren Gitarristen Henri in der Schule kennengelernt. Unseren Drummer Austin kannte ich schon ein paar Monate länger, wir wollten unbedingt eine Band gründen«, erzählt Sängerin Arrow de Wilde, als ihr Mund für ein paar flüchtige Sekunden nur zur Hälfte mit Chips vollgestopft ist. »Weil wir einen Bassisten brauchten, sind wir dann bei Tim gelandet.« Für eine Weile war die Band ohne Rhythmusverstärkung ausgekommen, merkte aber schnell, dass es mehr Wumms brauchte, um Starcrawler dorthin zu katapultieren, wo sie sich selbst sehen wollten. De Wilde, die das Interview überwiegend im Alleingang bestreitet, ist inzwischen 18 Jahre alt und hat die Schule beendet, ihre Bandkollegen Tim und Austin sind 20 und 22. Lediglich Henri muss mit 17 Jahren noch zur Schule – der Band zuliebe geht das zurzeit aber auch online.

»Heutzutage müssen Bands die Aufmerksamkeit der Leute erhaschen und ein Statement abgeben. Rock’n’Roll wird wohl niemals aussterben, aber immer wieder neu erfunden. Es ist daher wichtig, Musik mit Energie und Attitüde zu machen. Statt in Poloshirt und kakifarbenen Hosen rumzustehen und die ganze Nacht auf seine Pedals zu starren«, philosophiert Gitarrist Henri Cash. Seine Bandkollegen prusten fast ein paar Kekskrümel über den Tisch: »Du meinst, was du gerade trägst?« ruft Arrow. »Ich bin Steve von ›Blue’s Clues‹«, kontert der und meint damit den drögen Protagonisten einer US-Vorschulkinderserie



Ihre erste Berlin-Show fällt, wie es der Zufall so will, auf Halloween – Starcrawler hatten aber so oder so eine Creepshow geplant. De Wildes Performance-Trickkiste beinhaltet Zwangsjacken-Outfits und verstörende Publikumsinteraktionen – inklusive Wasser- und Blutspuckerei. Mit einer Körpergröße von 1,88 Metern und einer gertenschlanken Figur fällt die Frontfrau allerdings auch ohne theatralische Bühnenshow auf. »Wir haben noch nie an Halloween gespielt, aber ich hab mir ein besonderes Outfit rausgelegt« – ein sehr kurzes Baby-Doll-Kleidchen, darunter zwei zerrissene Strumpfhosen. Es gehört für sie dazu, sich zu verwandeln, die Schüchternheit abzulegen. »Bevor es losgeht, will ich überhaupt nicht auf die Bühne.« Als menschlicher Torpedo durchs Publikum zu schießen, sich wie besessen auf der Bühne zu wälzen und dabei verstörte Blicke zu kassieren bereitet Arrow dann aber doch ziemlichen Spaß. Inspiriert habe sie vor allem der »prince of fucking darkness«, sagt sie. »Ich mochte als Kind The Beatles, aber Ozzy Osbourne war sozusagen der Erste, der mich wirklich dazu inspirierte, Musik zu machen. Zuerst waren es die Songs, später fand ich heraus, was er sonst noch so gemacht hat.« Zum Beispiel einer Fledermaus (versehentlich) den Kopf abzubeißen. Ein weiterer Schokoriegel muss noch dran glauben – dann ist wieder Zeit für Bühnenblut.