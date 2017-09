St. Vincent hat den Termin für ihr kommendes Album verraten: »Masseduction« erscheint am 13. Oktober auf Loma Vista. Neben Jack Atonoff, der auch für Taylor Swift und Lorde schreibt und produziert und selber als Musiker unterwegs ist, haben auch Jenny Lewis (Rilo Kiley) und Kamasi Washington an dem Album mitgewirkt.Für die Ankündigung hat St. Vincent eine unterhaltsame Fake-Pressekonferenz bei Facebook inszeniert, in der sie den Titel erläutert, die Gäste vorstellt und einen schönen Seitenhieb auf Sarah Huckabee Sanders, die Pressesprecherin von US-Präsident Trump, verteilt: