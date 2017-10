Das neue St.-Vincent -Album ist zum Interviewtermin noch ein mittelgroßes Geheimnis. Es gibt bis dato keinen Titel und kaum Infos, abgesehen davon, dass Jack Antonoff das Werk mitproduziert hat. Acht Songs hat die Plattenfirma mir vorher zum Anhören geschickt. Sie klingen alle sehr nach St. Vincent: experimenteller und spielerisch geistreicher Pop-Rock. »Die Songs kommen von überall«, sagt Clark selbst ein wenig floskelhaft. Sie habe keine Ahnung, was man über ihr fünftes Solo-Werk wissen müsse. »Höchstens, dass ich dieses Album einfach liebe.« Es sei die beste Sache, die sie musikalisch je gemacht habe. Sie habe sich dafür absolut geöffnet, erzählt sie, deswegen sei es gefühlstechnisch extrem geworden und kein bisschen heuchlerisch. Nicht umsonst gab es viele Spekulationen um den ersten Song, der den Titel »New York« trägt. Er soll von der Trennung von ihrer Ex-Freundin, dem Supermodel Cara Delevingne , handeln. So jedenfalls titelten einige Medien. Im Song singt Annie Clark: »New York isn’t New York without you, Love.«

Annie Clark und ich waren ursprünglich im Londoner Zoo verabredet. Ich hatte mir schon ausgemalt, wie wir vor dem Flamingo-Gehege langsam hin und her wandern, während die lauten Rufe bunter Riesentukane meine Fragen über ihr neues Album unterbrechen. Nun ist es leider doch das übliche Hotel-Interview geworden. Also sitzen wir in ihrem Zimmer im schicken Soho-House – sie auf einer beigefarbenen Chaiselongue, ich auf einem gepolsterten Sessel. Clark trägt einen schwarz-weißen Catsuit mit Animal Prints – immerhin eine kleine Zoo-Referenz. Und sie trägt knallroten Lippenstift, der an der filigranen Teetasse, an der sie nippt, nicht abfärbt.

»Die Wahrheit ist, dass der Song von Cara handelt – und eben auch nicht«, sagt sie ein wenig zögerlich. »Es geht um so viele Menschen, um Freunde, echte Heldinnen und Helden. Und es ist ein Liebesbrief an New York.« Schon beim Schreiben der Midtempo-Ballade mit Chor-Einlagen – für die sie die Gitarre beiseitelegte und das Klavier hervorholte – hatte Clark das Gefühl, dass es jemandes Lieblingssong werden könnte. »So habe ich noch nie zuvor für ein Lied von mir empfunden«, erzählt sie. Das Getratsche um dessen Bezug zu ihrer Ex-Partnerin habe sie nicht gestört. Schon beim Entstehen in ihrem Bett, wo sie die meisten Songs schreibt, dachte sie: »Selbst wenn die Leute annehmen könnten, er handele von Cara – was soll schon passieren? Schließlich ist alles an ›New York‹ aufrichtig.« Und Ehrlichkeit birgt für Annie Clark nie irgendeinen Schaden. »Der Song hat nichts Schmieriges, es geht am Ende um Liebe, Mitgefühl und Zwischenmenschlichkeit«, sagt sie. »Alle hatten doch schon mal das Gefühl, dass jemand der einzige Mensch ist, der einen wirklich versteht«, kommentiert sie die Zeile: »You’re the only motherfucker in this city who can handle me.«