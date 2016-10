Die Sportis , wie wir sie liebevoll schon nach der ersten EP »Thonträger« genannt haben, beginnen ihr neues Werk »Sturm & Stille« mit bedächtigen, nahezu nachdenklichen Sekunden. Doch schon kurz danach wird klar: Die Sportis sind back! Jeder Song ein potenzieller Formatradiohit. Oder wie es die Plattenfirma nennt: »Süße Medizin gegen Zaudern, Zweifel und Zögern. Gegen Pessimismus, Mutlosigkeit, Engstirnigkeit, Traurigkeit und Lieblosigkeit«.Alle Sorgen über Bord, und die Dog-Eat-Dog-Platten gleich mit. Nur keine Zweifel. »Ich denke an dich und mich im Eisregen mit gefrorenem Lachen«, singt Peter Brugger einmal, und ich weiß wirklich nicht mehr weiter. »Ich glaube immer noch daran, dass man sich frei entscheiden kann«, heißt es in einem dieser ewig fröhlichen Lieder voller lustiger kleiner Keyboard-Linien, juliaengelmannscher Weisheiten und ironischen Protestnoten gegen die modernen Zeiten. Das ist alles schon sehr crazy. Gute Laune mit Erziehungsauftrag und Mario-Götze-Zitaten. Was machen Liquido eigentlich heute?