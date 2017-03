Ihr habt in den Nullerjahren eine beeindruckende Serie hingelegt, danach eine Pause gemacht – um mit »They Want My Soul« ein tolles Comeback hinzulegen. Ist »Hot Thoughts« für euch sowas wie ein neues ›zweites Album‹?

Britt: Ja, in einer gewissen Weise stimmt das.

Jim: Nur ohne den ziellosen Leerlauf, den man sonst beim zweiten Mal hat.

Britt: Na, wir sind natürlich in einer dezent anderen Position als bei unserem echten zweiten Album, aber es ist ein wesentlich aufwendigeres Album als das davor und das wäre ja typisch: Beim ersten hat man Material lange rumliegen, beim zweiten will man experimentieren, Sachen probieren, die man sich vorher nicht getraut hat.





Ist mehr Mut der größte Unterschied zu den Alben davor?

Britt: Wir hatten Glück, die Songs zu finden – es ist einfach passiert. Man hofft immer, dass etwas völlig Unerwartetes passiert, magische Momente, diesmal gab es die tatsächlich. Aber wirklich mutig ist es erst, wenn man sie dann auch mit reinnimmt. Es gibt genug Bands, die genauso lange dabei sind, aber zögern würden, einen Song wie »Pink Up« oder »Us« auf ein Album zu packen. Aber wir wissen natürlich, dass ein Album Balance braucht.





Ihr habt wie bei »They Want My Soul« wieder mit dem Produzenten Dave Fridmann gearbeitet – was macht ihn besonders für euch?

Britt: Er bringt uns dazu, abgedrehtere Sachen zu machen. Viele Produzenten achten darauf, dass der Sound zugänglich und kommerziell ist – Dave ist genau das Gegenteil, er will alles neu und anders. Die meisten haben nur den einen Hit im Kopf – »Ich brauche einen Hit«, immer und immer wieder.



Im Hintergrund versucht sich Jim mit jugendlichem Lachen im Imitieren von Hit-Produzenten: ›Ich brauche einen Hit!, ICH brauche einen Hit!‹, bis Britt ihn unterbricht: »Nein, Jim, so klingt kein Hit-Produzent.«





Britt: Aber hat Dave jemals »Hit« gesagt? Wir haben das Thema sogar einmal angesprochen und gefragt, ob es irgendwann mal den Moment gab, in dem er sicher war, einen Hit geschrieben zu haben. Und er antwortete mit: »Hä, was weiß ich!«

Jim: Und dann erwähnte er einen einzigen MGMT-Song, »Kids« oder so.





Habt ihr trotzdem Hits draufgepackt?

Jim: Klar, zehn.

Britt: Was glaubt ihr: Hätten wir das gleiche Album mit Joe Chiccarelli aufgenommen, mit dem wir in der Anfangsphase des letzten Albums gearbeitet haben – würde er Hits sehen? Viele Songs haben ja ein Pop-Schema, das zu Hits führen könnte, »Hot Thoughts« oder »First Caress«.

Jim: Gab es denn eigentlich was, was Dave vorschlug, was wir aber nicht machen wollten?

Alex: Er hat dich doch so richtig abgefahrene Vocals singen lassen!

Britt: Ich sollte jede Note eines Akkords singen, und er wollte das Ganze übereinanderlegen. Weil angeblich Sting immer so gesungen hat. Er liebt The Police. Aber es hat dann einfach nicht funktioniert. Und als er wieder und wieder damit ankam, habe ich gesagt: »Dave, Sting singt so aber nicht bei ›Message in a Bottle‹« – da war er wirklich beleidigt.

Alex: Aber ich mochte, wie du es durchgezogen hast, da allein in der Gesangskabine, du wusstest, dass es nicht funktioniert, aber du wolltest ihm eine Chance geben. Du tapferer Soldat!