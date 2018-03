Spike Jonze lässt FKA Twigs in Kurzfilm tanzen

Mit dem Homepod schickt sich Apple in diesen Tagen an, sprachgesteuerten Heimassistenten wie Alexa zumindest in musikalischer Hinsicht etwas entgegensetzen zu können. Um die Vorzüge des neuen Lautsprechers anzupreisen, hat man in der entsprechenden Werbeabteilung mal wieder sämtlich Register gezogen und niemand geringeres als Spike Jonze für den Clip engagiert. Der lässt wiederum FKA Twigs zu einer neuen Single von Anderson .Paak durch ihr Apartment tanzen und das ist irgendwie ziemlich gelungen: