Ähnlich wie beim Debüt »Soul Music« aus dem Jahr 2013 pressen sich auf »Belief System« Jungle, Hardcore-Breaks und im besten Sinne nostalgischer Acid-Techno mit viel Schnitt und Nachdruck aus den Boxen, das klingt an manchen Stellen etwas behäbig, nimmt andernorts aber beinah Hymnencharakter an. Die 23 Tracks des Albums sind ganz klar auf Raver zugeschnitten, die schon zu frühen Love-Parade-Zeiten mit ausgewaschenen Jeans, überlangen Pullovern und ohne narzisstische Attitüde gemeinsam tanzten und die Clubkultur prägten.Jungle befand sich gerade erst in der Entstehungsphase, bezirzte durch seine halsbrecherischen Rhythmuswechsel, tiefen Basslines und für die damalige Zeit ungewöhnlich komplexen Produktionen jedoch in kürzester Zeit Liebhaber von Detroit-Techno, Garage-House und Eurodance. Paul Woolfords Sound ist von all diesen Elementen der jüngsten Geschichte elektronischer Musik durchsetzt und widmet sich ihnen mit Verstand und Gefühl für Authentizität. So zieren atmosphärische Flächen, gestreichelt von zart raunenden Pads, die Melodien des Openers »Chrysalis«, während »Change« Burial-Vibes beschwört und »Curtain Twitcher« in frenetischem Acid-Gezappel endet. Dann gibt es aber auch Tracks wie »Light In The Darkest Hour«, deren Balance von Melodie und wuchtigen Bässen hochmodern und geradezu viszeral produziert wirkt. Während der letzten 30 Minuten des Albums widmet sich Woolford dann ausschließlich düsterem Ambient – stellenweise mit Field Recordings unterfüttert oder von kurzen Effektattacken zerschnitten. Dadurch tankt »Belief System« zum Schluss noch einmal Dramatik, bevor es mit einer sehnsüchtigen Melodie in die Stille verschwindet.