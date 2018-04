Vielleicht hätte sich die Band aus Los Angeles einen Namen aussuchen sollen, der sie bei Suchmaschinen schneller ausspuckt und mit dem man sich nicht erst durch dutzende Videos der Gypsy Kings oder von Ricky Martin kämpfen muss. Denn allerspätestens »Schmaltz« sollte jeder gehört haben, der sich auch nur im Entferntesten für melodischen Punkrock interessiert. Das zweite Werk der Band, die sich selbst als »Grouch Punks« bezeichnet, ist ein ziemlich großer Wurf.



Das beginnt bei wunderbaren Songtiteln wie »El Nino Considers His Failures« oder »The Boy Considers His Haircut« und Texten, die sich oft mit Verlusten und einem positiven Weg, damit umzugehen, beschäftigen. Und es endet darin, dass eben nicht nur die Titel einfach Spaß machen. Liebevoll, rumpelnd, mit leicht knödelndem Gesang und eben auch mit ordentlich Schmal(t)z liefern Spanish Love Songs zehn wirklich große Punk-Songs ab, die sich in jedem Moment mit aktuellen Szenegrößen wie The Menzingers oder Iron Chic messen lassen können. Eher visuell veranlagten Menschen sei dazu gesagt: auch die Videos sind ein ziemlicher Kracher.