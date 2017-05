04.05.2017, Köln, Artheater





Das führt dazu, dass er jetzt innerhalb von vier Monaten zum zweiten Mal im ausverkauften Artheater spielt und nur auffallend wenige die Frage positiv beantworten, wer auch schon beim ersten Konzert im Januar vor Ort war. Die Setlist setzt sich harmonisch aus den mittlerweile drei veröffentlichten Alben, sowie einigen neuen Songs zusammen. Von denen bleibt vor allem »Rom« hängen, der par Excellence die Generation Y zwischen Sinnsuche, Heimatlosigkeit, digitalem Lebenswandel und unzähligen – meist aber nur theoretischen – Optionen analysiert und sich auch ein wenig selbst bemitleidet.





Dieses Selbstmitleid wird glücklicherweise nie zum Affekt oder puren Selbstzweck. Im Gegenteil bleiben Spaceman Spiff und seine Mitstreiterin Clara am Cello immer so Authentisch und grundsympathisch, dass es manchmal schon zu viel wird. Die Freundlichkeit und damit kreierte intime Heimeligkeit kommt aber augenscheinlich sehr gut an und so wird das Duo zweimal per Applaus zurück auf die Bühne beordert. Während die erste Zugabe vor allem mit dem großartigen »Nichtgeschwindigkeit« überzeugt, hätte er sich die zweite Zugabe jedoch auch schenken können: Denn leider kann auch der sonst so weit vom Kitsch entfernte Hannes Wittmer das durchgenudelte »Die Gedanken sind frei« nicht von selbigem befreien.

Gefühlvolle Texte auf Deutsch überschreiten nicht selten die Grenze zum Kitsch und schießen noch häufiger weit darüber hinaus. Ein Glück, dass es aber eben doch Gegenbeispiele gibt. Hannes Wittmer, besser bekannt als Spaceman Spiff , ist so eines. In der deutschsprachigen Singer/Songwriter-Szene gibt es momentan wenig Andere, die die Probleme und Gefühle einer Generation so prägnant und pointiert in Songform packen können, wie der Würzburger.