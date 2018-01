Einmal im Leben muss man als Festival-Fan das South By Southwest besucht haben, denn eine buntere und intensivere Bühne für Newcomer und Stars gibt es in dieser Welt nicht.

Natürlich gibt es mehrere Gründe, für eine Festival-Fernreise nach Nordamerika zu blicken: Coachella, Burning Man oder das Original des Lollapalooza etwa. Um neue Bands zu entdecken, gibt es aber keinen besseren Ort als das South By Southwest in Austin, kurz SXSW genannt. Das texanische Club-Festival ist die wichtigste Newcomer-Messe der Welt und lässt auf unzähligen Bühnen über 500 Acts auftreten. Gleichzeitig spielen hier auch altvordere Stars besondere Shows, von denen man oft erst erfährt, wenn man sich in der quicklebendigen Stadt treiben lässt. Und wer genügend Zeit mitbringt, kann im gleichen Rutsch auch noch die direkt davor stattfindenden und ähnlich lohnenswerten Messen für Film und Neue Medien besuchen.

SXSW (South By Southwest) 09.03.2018 bis 18.03.2018

§ 12.–18.03. USA-Austin – Ace Tee, Andrew W.K., Anna Burch, Blackberries, Broncho, Dermot Kennedy, The Dwarves, Ezra Furman, Fabrizio Cammarata, Frank Turner, Gaz Coombes, Gemma Ray, Girl Ray, Goat Girl, Gordi, Grand Analog, Guantanamo Baywatch, Gus Dapperton, Hater, Hinds, Holly Miranda, The Homesick, IAMDDB, Jade Bird, Jade Jackson, Jaguwar, Joasihno, John Grvy, Juiceboxxx, Kelvyn Colt, Lali Puna, La Luz, Leyya, Lola Marsh, Low, Lucy Rose, Marlon Williams, Mary Ocher, Mauno, Max Richter, Moaning, Mogli, Molly Burch, Nadine, Nilüfer Yanya, The Orielles, Otzeki, Ought, Pale Waves, Porches, Rhys Lewis, Sam Fender, Shame, Shamir, Skinny Lister, Son Little, Spinning Coin, The Strypes, Sudan Archives, Sunflower Bean, Syml, Talisco, Tiny Ruins, U.S. Girls, The Weather Station, Zara McFarlane, The Zephyr Bones u. v. a.