Lange gab es von den Belgiern Soulwax kein Album im klassischen Sinne. Weg von der Tanzfläche waren die Gebrüder Dewaele allerdings nie. Egal, ob sie mit 2manydj’s die Clubs auseinandernehmen, mit James Murphy (LCD Soundsystem) unter dem Projektnamen Despacio auf Tour gehen, an Radioshows arbeiten oder Remixe produzieren – über zu wenig Beschäftigung können sich die beiden wohl nicht beschweren. Was kann die Band ihrem letzten Remix-Album »Nite Versions« von vor 13 Jahren aber noch hinzufügen? Ehrlich gesagt nichts, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm. Innovationsmotor kurz mal Stopp!Immer noch regiert auf »From Deewee« die Mischung aus arschknackigen analogen Synthesizern gepaart mit bassigen Riffs und rotzigen Drums. Die Mischung klingt nach Nacht, nach Zigaretten, nach Trouble und nach unendlichem Spaß. Ob Indie-Disco oder Technopunk noch zeitgemäß sind, das kann die Geschmackspolizei unter sich ausmachen. Die Platte wurde live im eigenen Studio eingespielt, und man kann sich schon beim Hören die Schweißtropfen an der Clubdecke vorstellen. Das Album schreit förmlich: »Hör diese Band live! Es wird die Nacht deines Lebens!« »The Singer Has Become Deejay« heißt ein Song auf der Platte, der die programmatische Entwicklung der Band ganz gut auf den Punkt bringt.