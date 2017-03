Und da ist sie, die Lücke. Einfach so, ohne dass sich jemand freigelaufen hätte. Man müsste sie nutzen, den tödlichen Pass spielen, eiskalt abstauben. Alles, was es dazu braucht: ein Adjektiv, von dem dieses Album möglichst weit entfernt ist. Wobei: Vielleicht ist es ja auch gar keine Lücke. Vielleicht ist es einfach dieser Interpretationsspielraum, von dem immer alle reden. Diese Platte ist nämlich für euch – ja, das wird die Band so meinen –, sie ist, was ihr draus macht! Dabei soll doch eigentlich die Musik was mit uns machen. Oder etwa nicht? So oder so: Hier nimmt sich jemand in seiner Menschlichkeit unwahrscheinlich wichtig. Wobei man Sorority Noise ein überdurchschnittliches Know-how in Sachen Dynamik ja kaum absprechen kann: Wie sie zunächst blankproduzierte Gitarrenklötze ins Bild wuchten, um sodann Intimität beschwörend in die Flüsterzone abzutauchen, hat fraglos System. Schule macht das Ganze darum allerdings noch lange nicht. Denn was auf dieser Platte geschieht, ist die musikalische Entsprechung von Kochsalzlösung. Die Arrangements haben den Spannungsbogen einer Kinderserie, Exzesse wirken steril, und Cam Bouchers faselige Gesangsparts schwimmen wie Treibholz obendrauf – unstet, matt und ohne Gewicht. Das einzig Erbauliche an dieser zäpfchenförmigen Ladung Bezugsmucke ist die positive Überraschung beim ersten unwillkürlichen Blick auf die Tracklist, der verrät, dass nur noch zwei Minuten verbleiben. Genug, um den Stellungsfehler zu bestrafen: You’re not as fancy as you think!