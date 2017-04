Natürlich klingtganz anders als ihre Label-Kollegen, aber dass sie auf Pampa Records veröffentlicht, passt trotzdem wundervoll. Schließlich schießt das Label von DJ Koze unter dem Radar der Öffentlichkeit die tollste Musik elektronisch-eingängig-abseitiger Pop-Prägung ins Universum. Auf der im letzten Jahr veröffentlichten ersten Label-Compilation hatte Kennedy als Stimme bei Die Vögel nur einen Gast-Spot, zuvor arbeitete sie unter anderem mit Erobique – die andere Hamburger Schule also. Die Berührungspunkte auf ihrem selbstbetitelten Debütalbum, das als Pampas erstes Songwriter-Album gelten kann, liegen weniger im Sound als in einer fröhlichen Verspieltheit. Von Anfang an schlägt dem Hörer Euphorie entgegen. Die Vibes der Platte ähneln denen eines vergessenen Meisterwerks aus der goldenen Ära der Songwriter-Kunst und vertragen sich mit den Kniffen und Klängen des postmodernen Pop bestens. Ganz so, als spielten die tUnE-yArDs mit den Beatles, produziert von Julia Holter. Smarte und gleichzeitig geschmeidige Musik in Vollendung. Der Sound des Sommers 2017 könnte wahrlich schlimmer sein.