Das luxemburgische Sonic Visions setzt seit 2008 verschiedene Akteure der Musikindustrie zusammen an einen Tisch – oder auf eine Bühne.

Das Sonic Visions in Esch-sur-Alzette im Süden Luxemburgs hat sich zum Ziel gesetzt, eine gemeinsame Plattform für Musiker, Produzenten, Manager und weitere Akteure der Musikindustrie zu schaffen und im Rahmen eines dreitägigen Festivals einen interdisziplinären Austausch zu ermöglichen. Neben Konzerten von lokalen und internationalen Künstlern steht vor allem die Musikkonferenz mit Vorträgen und Workshops im Mittelpunkt des Festivals und gibt jedem Interessierten die Möglichkeit, sich über Copyright, Management, Promotion und Marketing zu informieren. Auf musikalischer Ebene will das Festival mit seinem Konzertprogramm kleineren Acts eine Bühne geben und insbesondere luxemburgischen Bands ein internationales Publikum bieten. Die Freunde des Konzertprogramms werden jedenfalls mit Acts wie Jake Bugg oder The Lumineers nicht zu kurz kommen.

10.-12.11. Esch-sur-Alzette § Aamar, BRNS, Cleveland, Dream Catcher, Edsun, Eivør, Fractal Universe, Ice In My Eyes, Jake Bugg, Lake Jons, M.A Beat!, Nao, Napoleon Gold, No Metal In This Battle, Petit Biscuit, Rome, Romn, Scarlet Anger, Sleepers’ Guilt, Soulhenge, The Lumineers, Tuys, When ‘Airy Met Fairy u. v. a.