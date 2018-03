Seit zwanzig Jahren bereits vertont Damien Jurado sein Seelenleben oder erzählt Geschichten aus einem uralten Amerika, dessen Erinnerung er in der Gegenwart findet. Nun hat der Singer-Songwriter ein neues Album angekündigt und mit »Over Rainbows And Rainier« auch einen ersten Song daraus veröffentlicht.



Eine unaufgeregt gezupfte Gitarre nimmt den Hörer in Empfang. Dazu erklingt der ruhige Gesang und wirkt beinahe wie ein flüchtiges Flüstern. Ein Lied, um sich zurückzulehnen und einer Geschichte zu lauschen. Visuell findet »Over Rainbows And Rainier« in einem szenischen Video die perfekte Entsprechung in langsamen Landschaftsaufnahmen und Bildern von beeindruckenden, sattgrünen Wäldern.