Angeblich macht sie jetzt fröhliche Musik. Das behauptet Sóley jedenfalls, wenn sie von ihrem neuen Album » Endless Summe r« erzählt. Entweder ist die isländische Fröhlichkeit ein wenig anders als die auf dem europäischen Festland oder Sóley definiert den Begriff in einem sehr weiten Sinne: als Abwesenheit von Trübsal und Leid. Diese beiden Gemütszustände sind an diesem Abend in der gut gefüllten Kulturkirche nämlich definitiv nicht zugegen.