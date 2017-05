Während bei Sóley s Debüt »We Sink« die Theatralik und bei ihrem Zweitwerk »Ask The Deep« die Düsternis im Vordergrund standen, schlägt die Isländerin auf »Endless Summer« erfrischend andere Töne an. Leichter und verspielter präsentiert sich die ehemalige Seabear-Keyboarderin; die Idee zu einer Öffnung gegenüber dem Positivismus und der Lebensverliebtheit kam ihr eines Nachts, als sie sich kurz und bündig fragte: »Why not write about hope and spring?« So klingt dieses Album dann tatsächlich auch weit mehr nach Frühling als nach Sommer. Das Vogelzwitschern kann man sich in diese acht wundervoll zärtlichen Weisen förmlich hineindenken, genauso wie nackte Füße auf einer grünen Wiese und Krokusse und Maiglöckchen. Zu minimalen Piano-Arrangements, die sie dezent um Streicher und Synthie-Flächen ergänzt, singt Sóley engelsgleich und mit hingebungsvoll-träumerischer Intensität Liebeserklärungen an ihre kleine Tochter, das Leben und die Schönheit der Natur. Ihr größtes Kunststück liegt darin, dass sie tatsächlich jegliche Kitschfalle umgeht und schlicht wunderschön und herzergreifend innig klingt.