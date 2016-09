Jeder noch so harte Festivalgänger braucht zwischen Mainstage-Feierei und Zeltplatz-Action eine kleine Auszeit. Einmal kurz abschalten und dem Trubel entfliehen. Damit das nicht auf dem staubigen oder matschigen Boden passieren muss, gibt es die Block Party. Beim Splash! und Melt! boten stilvoll umgebaute Container Platz für verschiedene Bereiche – wie die DJ-Ecke, den Festivalguide-Stand und das 90er-Jahre-Jugendzimmer mit Ledercouch und Nirvana-Poster. Ob als Treffpunkt, Chill-Lounge, Bühne für DJ-Sets oder Raum für Meet&Greet-Aktionen – die Block Party präsentierte sich als vielfältiger Ort der guten Laune.



Auf dem Melt! war das musikalische Programm eher Disco-lastig. Verantwortlich war dafür unter anderem Roosevelt, der ein DJ-Set mit geschmackvoll mondäner Disco- und House-Musik ablieferte. Und auch der grandiose DJ Supermarkt traf mit seiner Musikauswahl ins Schwarze und rockte bis in den frühen Samstagmorgen. Nebenbei konnten die Besucher T-Shirts batiken, mit einem Warsteiner in der Hand tief in einem der Sitzsäcke versinken, oder doch einfach durchtanzen – so sah es auf dem Melt! aus: