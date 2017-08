Schauplätze in Randlage haben es etwas schwerer. Das wussten schon die Bewohner von Städten wie Kassel in der Zeit des geteilten Deutschlands. Und auch wenn Grenzen wie der eiserne Vorhang heute in vielerlei Hinsicht überwunden sind, gelten für Festivals weiterhin ähnliche Gesetze. Meint: In Berlin, Paris oder London hat man es verhältnismäßig leicht, ein internationales Publikum und ein entsprechendes Line-up zu finden. In den Städten Nordeuropas ist das – trotz aller wirtschaftlichen Potenz – ein wenig komplizierter.

Eine wirksame Waffe gegen Nachteile solcherart ist: Einigkeit. Deshalb haben sich mit dem Flow in Helsinki , dem Way Out West in Göteborg und dem Øyafestivalen in Oslo drei Open Airs arrangiert und ihre Veranstaltungszeiträume auf dasselbe Wochenende gelegt. Das hilft, um attraktive Headliner von sich zu überzeugen: Man reist nicht nur für einen Auftritt, sondern oft gleich für drei ins im Sommer herrlich frische Skandinavien.





Manche Acts zeigen sich von den Wetterkapriolen aber auch völlig unbeeindruckt: Zum einen Manche Acts zeigen sich von den Wetterkapriolen aber auch völlig unbeeindruckt: Zum einen Spiritualized , die ihren exklusiven Gig mit Oslos philharmonischem Orchester glücklicherweise auf einer der beiden Zeltbühnen spielen und die nicht nur deshalb ein Set auf die Beine stellen, das mit seinem hymnischem Shoegaze-Psych transzendental wirkt. Zum anderen Lana Del Rey , die aus den schlechten Kritiken ihrer vorangegangenen Tourneen offenbar gelernt hat und ein Konzert bietet, dass trotz aller Nüchternheit im Setup an Grandezza und apartem Auftreten kaum zu überbieten ist.



Bands wie Bands wie The Shins und Pixies spielen dagegen recht souverän, aber auch spürbar frisch ihre altbekannten Sets und sparen auch nicht mit alten Hits. Speziell Pixies-Frontmann Frank Black scheint mittlerweile regelrecht altersmilde geworden zu sein: Per öffentlichem Nahverkehr reiste er zum Gelände an, verlor seine selbstgekaufte Fahrkarte und geriet in eine Kontrolle. Anstelle in Rage zu geraten, zückte er seine Kreditkarte und bezahlte die auferlegte Strafe aus eigener Tasche.

Nach dem gelösten Problem zugkräftiger Acts fällt es Festivals wie dem Øya leicht, seine ganz eigenen Qualitäten auszuspielen: Seit drei Jahren hat es seinen Schauplatz in einem herrlichen Park nah dem Stadtzentrum, die Förderung ist in einem Land wie Norwegen traditionell üppig, dazu gehören Organisation und Nachhaltigkeit zu den Stärken der Veranstalter. Kurz gesagt: Hier, im hohen Norden, scheint sehr vieles einfach viel komfortabler und entspannter als bei vergleichbaren Festivals in Mitteleuropa, auch wenn das Open Air mit 17.000 Besuchern pro Tag nicht eben klein ist.Sogar den Regen kann das Øya besser bändigen als andere: Am Mittwoch, dem ersten Festivaltag, wechseln sich Wolkenbrüche und Dauerregen ab. Es habe in der 19-jährigen Geschichte des Open Airs noch nie derart geregnet, heißt es. Schade ist das für die Bands, die direkt davon betroffen sind, wie etwa Beth Ditto oder Roy Ayers , deren Auftritte bei besserem Wetter sicher mehr Zuspruch gefunden hätten. Doch die Grasnarben des Øya-Parks erweisen sich als so widerstandsfähig, dass sie das Unwetter überstehen und schon am nächsten Tag wieder gut begehbar sind.Diese Beispiele zeigen schon: So namhaft, wie das Øya besetzt ist, so vielseitig ist es auch. Metal findet neben HipHop und elektronischen DJ-Sets statt, Indie und Rock wechseln sich mit afrikanischer Folklore ab, und dazwischen sind immer wieder nationale Acts eingestreut. Das alles mit einer gleichbleibend hohen Qualität, bei der kaum ein Act sich abzufallen traut – wobei Spiritualized die einzigen bleiben, die sich für ein extraordinäres Setup entschieden.