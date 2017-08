»So much light!«, der Schlachtruf der letzten Club-Druffis, die sie montags mittags noch rauskehren, ist der Künstlername des Produzenten Damien Verrett aus dem kalifornischen Sacramento, und er passt so gut und so schief zu seiner Musik wie der Name The Weeknd zu den klangverwandten The Weeknd, der zugleich Wochenende wie Geschwächte nennt. Auch auf »Oh Yuck« ist das Licht ein wenig verführerisch und ein wenig bedrohlich, auf dem Cover sitzt Verrett im Brunnenschacht und fühlt sich da ein wenig wohl. Es reiht sich ein in die Riege beachtlicher Meta-R’n’B-Debüts junger weißer Musikakademie-Boys in diesem Jahr, Nick Hakim etwa oder Gabriel Garzón-Montano , die um Drake genauso wissen wie um gute Experiment-Anordnungen. So Much Light ist jedoch wesentlich weniger Hippie und versponnen als diese beiden, es ist härter und politisch: Den Track »Full Body Mirror« etwa beschreibt Verrett als Auseinandersetzung mit sexistischen Mikroaggressionen zu Disney-Arrangements,it’s like ›Hakuna Matata‹ for 20-somethings«. Mit Funk-Gitarre, Synthies, Verzerrungen, Flöten und Saxofonen entsteht ein Sounduniversum, das seine Weisheit so fein hinter gewitzter Plumpheit versteckt wie gute Punk-Alben. Nie von der magischen Schönheit, die das Genre hergeben könnte, aber arg sympathisch.