So gut passt Cord auf unser liebstes Vans-Modell

Es gibt vermutlich nur wenige Sneaker-Brands, die derart kollaborationsfreudig sind, wie Vans. Kaum ein Monat vergeht, ohne dass die Skate- und Surf-Klassiker in neuen Crossover-Varianten erscheinen. Die jüngste Zusammenarbeit mit Open Ceremony sticht dabei dennoch deutlich heraus, fallen hier doch gleich eine ganze Reihe an Modellen ins Auge. Allen voran natürlich der Era im Cord-Look, der in pastelligen Pink- und Blautönen zu haben ist. Darüber hinaus machen auch die »Floral Noir OG Classic«-Slip-Ons oder das ultra-cleane SK8-Hi-Modell einiges her. Die Schuhe sind im offiziellen Shop von Open Ceremony zu haben, wo auch noch weitere Modell zu finden sind.