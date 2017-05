Dass in Zeiten einer Orientierungslosigkeit ob des permanent hohen musikalischen Outputs alte Helden historisch verklärt werden, ist mit Sicherheit keine besonders frische Erkenntnis. Umso mehr, wenn sie eine Reunion-Show bei der Mutter aller Geschichtsklitterer, dem Primavera Sound Festival, erwischen. Dementsprechend ist es eine nüchterne, aber keine bahnbrechende Einsicht, dasszwar eine gute Shoegaze-Band der frühen 1990er waren, aber sicher keine herausragende. Mehr noch: Einige der Werke, die Neil Halstead, Rachel Goswell und Co. in Slowdives Nachfolge als Mojave 3 oder solo veröffentlichten, reichten qualitativ sogar über die drei Band-Alben hinaus. Da mögen mich die harten Fans von »Souvlaki« noch so sehr köpfen wollen.



Sei’s drum, die Reunion-Festival-Tour der Briten verlief jedenfalls gutklassig und wurde zu einem ansehnlichen Erfolg. Ansporn genug, um zu schauen, ob es auch im Studio noch läuft. Und das ist die eigentliche Überraschung: Das neue, selbstbetitelte Album dieser gesetzten Damen und Herren ist eine Bombe. In acht ausladenden Songs schaffen Slowdive eine feine Balance zwischen Komplexität und Hymnik, ihr Songwriting wirkt zu keiner Sekunde altbacken, und speziell Halstead und Goswell glänzen als Gesangsduo der Extraklasse in dem überlaufenen Genre, das mittlerweile zumeist als Dream-Pop bezeichnet wird. Nach dem ambitionierten, aber noch etwas holprigen Start mit »Slomo« weckt die Band in der Folge die ganze Bandbreite der Sehnsüchte, die mit ihrem Stil assoziiert werden. Vom ihre die Szene durchsetzenden Electro-Pop haben sie komplett die Finger gelassen, stattdessen erinnert ihr dezent verspielter, sphärischer Einschlag wie anno dazumal an Pink Floyd oder Kate Bush. Aber hier funktioniert wirklich alles, »Slowdive« dürfte eine der besten Genre-Platten des Jahres sein. Und, um mich noch einmal weit aus dem Fenster zu lehnen: die beste Slowdive-LP überhaupt.