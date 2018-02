26.02.18, Köln, Gloria

Ob sich Slowdive das auf ihre alten Tage so ausgemalt haben? Seit ihrer Reunion im Jahr 2014, spätestens aber seit ihrem Comeback-Album im letzten Frühjahr reiten die routinierten Briten auf einer Erfolgswelle. Die aktuelle Tour, die sie nach Skandinavien nun nach Deutschland führt, ist fast überall ausverkauft, so auch dieser Abend im nicht gerade kleinen Kölner Gloria Theater. Und es sind nicht nur alte Nostalgiker unter den Ticketinhabern, sondern auch neue Fans, die sich von der selbstbetitelten LP bezaubern ließen, die es letztendlich auch auf Platz 1 der Intro-Jahrescharts schaffte.

Die Anstrengungen der letzten Wochen, sicher aber auch die Kälte haben jedoch ihre Spuren bei der Band hinterlassen. Als das Quintett auf die Bühne tritt, wirkt es etwas blass um die Nase, speziell die beiden Frontleute Rachel Goswell und Neil Halstead hat die Grippe deutlich sichtbar erwischt. Der Grandezza ihrer Shoegaze-Sound-Wälle kann das zunächst wenig anhaben, auch nicht der Klasse ihrer Hits, die gerade das letzte Album zu mehreren besaß: Mit »Slomo« beginnt die Band den Reigen, in regelmäßigen Abständen streut sie »Star Roving«, »No Longer Making Time« und kurz vor Schluss »Sugar For The Pill« ein. Aber auch alte Stücke, mehrheitlich von ihrem 1993er-Meilenstein »Souvlaki«, sind Teil der Setlist.