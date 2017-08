Die Newcomer aus Norwegen haben uns bereits Anfang des Jahres beim Eurosonic überzeugt , jetzt gibt es die erste Single aus dem bald erscheinenden Album »Try Not To Freak Out« zu hören. »Pitted« ist ein wuseliger Pop-Punk-Song, der ein wenig an die frühen Sounds erinnert. Im Video tanzt die Band mit ihren Freundinnen und Freunden, zeigt sich bei Parties, Konzerten und unterwegs und das sieht so fröhlich aus, dass man gleich gern dabei wäre. Der Song dreht sich ebenfalls ums Feiern, das nicht immer so erfolgreich verläuft, wie man sich’s vielleicht wünscht: »And we’ll dance like our Dads / doing our hotline bling thing / God it’s embarassing / God we’re embarrasing...« heißt es da. Aber was soll’s, Hauptsache ist doch, dass man Spaß hat. Hier ist der Song, das Album folgt dann am 15. September.