Nicht durchdrehen, ruhig bleiben. Keine ganz so einfache Forderung, die Sløtface in ihren Albumtitel gepackt haben. Denn der hibbelige Pop-Punk des norwegischen Quartetts ist schon seit den zwei tollen EPs aus dem letzten Jahr eher zum juvenilen Rumspringen als zum besonnenen Reflektieren geeignet. Was nicht heißt, dass hier überall stupide Plattitüden hervorsprudeln würden. Vielmehr arbeitet Frontfrau Haley Shea auf »Try Not To Freak Out« an einer Art von partytauglichem Ermächtigungs-Feminismus, der gleichzeitig Spaß und nachdenklich macht (siehe hierzu auch: Schnipo Schranke ).Neben den feministischen Tendenzen und den so einfachen wie mitreißenden Refrains, Hooks und Riffs ist das popkulturelle Referenz-Dropping der dritte Aspekt, der »Try Not To Freak Out« ausmacht: Wenn im fantastischen »Pitted« in weniger als 2:30 Minuten unter anderem Beyoncé Bowie , »Hotline Bling«, James Bond und die Partyspiele »I Have Never« und »Fuck, Marry, Kill?« genannt werden, taucht die Frage auf, warum dieser popkulturelle Wissenssport im HipHop so beliebt ist, im Indie-Rock jedoch nur so selten ausgeübt wird. Vielleicht könnte man dann beim Hören von »Try Not To Freak Out« auch nicht so aufgeregt durchdrehen, sondern tatsächlich ruhiger bleiben.