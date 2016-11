Sleigh Bells ihr viertes Album ausgerechnet nach der erotischen Comic-Heldin Jessica Rabbit benannt haben, darüber lässt sich nur rätseln. Weder das Cover noch die Songs geben irgendeinen Wink in diese Richtung. Zumindest bleibt das amerikanische Noise-Pop-Duo aus Brooklyn, dessen Musik an La Roux und The Ting Tings erinnert, seinem bisherigen Stil treu. Die Aufgabenverteilung zwischen Sängerin Alexis Krauss und Derek E. Miller, der Gitarre sowie sämtliche andere Instrumente bedient, ist klar: Hier die sirenenartige Frontfrau, dort der im Hintergrund soundtüftelnde Instrumentalist. Und Miller hat sich musikalisch mächtig ins Zeug gelegt: Der Stilmix reicht von tanzbarem Synthie-Pop (

Warum die»Lightning Turns Sawdust Gold«, »I Know Not To Count On You«) bis zu hypnotisch reduziertem Minimal (»Loyal For«, »I Can Only Stare«). Rock-Anleihen klingen wiederum in »As if« durch. Alle Songs setzen ganz auf die Kraft von Krauss’ prägnanter Stimme. Insgesamt eine wenig überraschende und überwältigende, aber doch in sich stimmige Angelegenheit.