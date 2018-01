Den meisten ist der Brite Oliver Jones alias Skream vor allem aufgrund seiner frühen Beiträge zu einem mittlerweile nur noch müde belächelten Stil namens »Dubstep« bekannt. 2006 veröffentlichte er mit »Skream!« ein mittlerweile zum Klassiker geronnenes Album von seltener Stilsicherheit, das noch heute jedem Enthusiasten tieffrequenter Elektronik Gänsehaut beschert. Neben der einen oder anderen Burial-EP und frühem Clubroot-Material gibt es in dem Bereich wohl kaum etwas Besseres. Nachfolgende Veröffentlichungen wie »Outside The Box« oder »Freeizm History« waren nett, erreichten aber nie mehr die Wucht des Debüts. Trotzdem ist Skream ein gefragter Gast auf vielen Bühnen und betourte in den letzten zehn Jahren ausgiebig den gesamten Globus.Seither gab’s kaum etwas, das der Mann nicht aufgelegt hat. Der kosmopolitische Touch seines Lebens färbte direkt auf EPs wie die »Skreamizm«-Serie ab und ist auch in neueren Alben hörbar. Böse Zungen würden behaupten, hier eine zunehmende Beliebigkeit und »Zerhousung« des Skream-Sounds wahrnehmen zu können – im 96. Fabric-Mix ist davon schlimmstenfalls im drögen Mittelteil zu viel spürbar. Denn ebenso zu Beginn wie spätestens ab »Screaming Hands (Krautdrums Mix)« von Radio Slave übernimmt ein angenehmer Acid-Tenor das Kommando und sorgt sogar stellenweise für wirkungsvolle Retro-Feelings, die tanzbar bleiben. Skream selbst demonstriert im letzten Track »SDN« noch mal sein Vermögen, mitzureißen, es bleibt aber bei einer verträumt jaulenden Nostalgie-Trance-Nummer als irgendwie artgerechtem Rausschmeißer für diesen durchwachsenen Mix.