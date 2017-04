Herkunft: Schweden

Twitter war nie so das Ding der jungen Schwedin . Kaum hatte sie jedoch einen Account – »weil man das als Künstler heute ja so machen muss« –, gab es eine Nachricht von Lorde. Die schrieb über Skotts Debütsingle »Porcelain«: »lady, porcelain is the shit.«

Surreal. Ich kann das noch gar nicht glauben. Vor einem Jahr sah ich mich noch nicht mal als Künstlerin. Ich hatte riesige Flugangst und wusste noch gar nicht, ob ich überhaupt auf der Bühne stehen kann und will. Alles ging so schnell. Und jetzt reise ich durch die ganze Welt, spiele Konzerte – und sehe immer mehr Menschen vor der Bühne, die meine Lieder mitsingen. Und das ist dann der schönste Moment, in dem ich merke, dass es sich alles genau so richtig anfühlt.



Ich ging in Stockholm auf eine Schule, auf der man das Produzieren und Schreiben von Songs lernen kann. Ich wollte eigentlich immer Songwriterin werden, weil mir der Gedanke nicht behagte, selbst als Künstlerin auf der Bühne zu stehen. Diese Schule arbeitet sehr eng mit der Musikindustrie zusammen, und es kommt häufig vor, dass Branchenmenschen mit konkreten Songwünschen eingeladen werden und man zum Beispiel gemeinsam einen Song für einen amerikanischen Popstar schreiben soll. Ich wurde von Sony als Songwriterin gesignt, weil sie meine Songs mochten. Allerdings fanden sie nie wirklich Künstlerinnen oder Künstler, zu denen sie passten. Und ich hatte Schwierigkeiten damit, mir in die Songs reinreden zu lassen und sie zu ändern. Also sang ich sie schließlich selbst. Meine Theorie ist aber: Die Leute bei Sony wussten, dass ich eine Künstlerin bin, wollten aber, dass ich selbst an den Punkt komme, an dem ich das einsehe.Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und hatte schon früh eine Verbindung zur Volksmusik, weil sie ein wichtiger Teil meines Lebens dort war. Ich spielte zuerst nur Violine. Mit 13 oder 14 interessierte ich mich sehr für Videospiele, und Freunde von mir programmierten ihre eigenen kleinen Games. Das waren teilweise sehr rudimentäre Spiele, aber sie fragten mich, ob ich die Musik dazu produzieren könne. Da die Grafik, sage ich mal, sehr viel Raum für die eigene Fantasie ließ, war die Musik sehr wichtig, um die richtige Stimmung zu setzen oder manchmal gar Welten zu kreieren. Ich experimentierte also mit einem Aufnahmeprogramm am Computer und produzierte erste Instrumentalstücke. Mit 15 oder 16 begann ich mich für Pop zu interessieren, und ein Nachbar schenkte mir ein Klavier. Da begann ich dann auch, mit meiner Stimme zu experimentieren und richtige Songs zu schreiben.Das war der Teil des Jobs, den ich nie wollte, das stimmt. Es gibt dabei Dinge, die nicht zu meinen liebsten gehören, um es nett zu sagen. Aber auf der Bühne zu stehen und Fans zu treffen – das ist der Gegenpart, der das wiederum wettmacht. Dafür nehme ich das in Kauf. Aber es gibt so Dinge wie Social Media zum Beispiel, wo ich noch eine Menge lernen muss. Oder auch nicht. Ich werde nie ein Instagram-Profi sein, und damit muss dann auch mein Label klarkommen. Aber ich bin in anderen Sachen durchaus lernfähig und merke, dass es mir zum Beispiel Spaß macht, wenn man mit einem Team ein eigenes Video kreiert. Das ist dann eine andere Form, kreativ zu sein.