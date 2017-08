Der Winter ist da! Zumindest kühlt »The Nordic Mellow« die Umgebungsluft merklich herunter. Das liegt nicht daran, dass die Norwegerin Siv Jakobsen die Durchschnittstemperaturen ihrer Heimat auf ihr Debütalbum gebannt hätte, schließlich hat sie auch lange Zeit in Brooklyn gelebt (wo es zugegebenermaßen auch nicht so viel wärmer ist). Und auch nicht daran, dass sie auf dem Cover Wollmütze und Pullover trägt. Vielmehr klingt dieses Werk, wie schon der Titel verheißt: nordisch und sanft – dunkel, Akustikgitarre, Streicher und eine betörende, intensive Stimme. Ganz viel von Jakobsens großen Vorbildern Ane Brun und Laura Marling steckt da drin. Und nicht umsonst würde sie sich auch gerne ihr nächstes Album von Justin Vernon produzieren lassen.Vor allem aber fröstelt man wegen der Lyrics: Es geht hauptsächlich um endende Beziehungen, Abschiede, kaputte Beziehungen, Ortswechsel, schwierige Beziehungen, Ärger, unglückliche Beziehungen ... Zugegeben, das ist nicht rasend originell, wirkt aber erschütternd authentisch, wenn man liest, dass Siv Jakobsen diese Liedtexte braucht, um nachträglich Konfrontationen zu verarbeiten, bei denen ihr in der Regel die Worte und der Mut versagten. Manchmal braucht sie dazu die große Geste, und dann geht es ihr wie ihrem Landsmann Thomas Dybdahl : Gelingt das, ist es großes Gefühlskino und zu Tränen rührend; gelingt es nicht, klingt es angestrengt, nach »zu viel gewollt«. Aber noch ist der Winter ja in weiter Ferne.