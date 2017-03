Es rauscht und knistert. Menschen reden durcheinander. Eine Mundharmonika ertönt. Vögel zwitschern. Der Schwede Joel Westberg alias Sir Was ist großartig darin, das atmosphärische Dickicht urbaner Großstädte einzufangen und es in zeitgemäßen Pop zu übersetzen. In dicht produzierten Tracks wie »In The Midset« oder »Falcon« zeigt sich sein Können, seine Songs genauso zurückgelehnt wie komplex zu entwerfen. Gänzlich neu, wie gerne behauptet wird, ist das aber natürlich nicht. Man hört hier die Dream-Pop-Einflüsse von Bands wie Wild Nothing genauso heraus wie das modern gedachte 1960er-Design von Tame Impala. Die spielerischen Details machen allerdings sehr viel Spaß und »Digging A Tunnel« zu einer echten Genießer-Platte für Klangästheten. Für den Schlusssong »Sunsets Sunrises« entfernt sich Westberg aus dem Großstadtgewirr, indem er mit einem zarten Klaviersong John Lennon Tribut zollt.