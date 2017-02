Roosevelt entführt die Hörer mit seinem »Telephone«-Remix in fremde Welten. Der Song stammt ursprünglich von Sinkane ; zu finden ist er auf dem neuen Album »Life & Livin'It« , das der Musiker am 10. Februar diesen Jahres veröffentlicht hat.

Roosevelt interpretierte den Song neu und tauschte die pop-funkige Melodie gegen elektronische Disco-Klänge.



Sinkane selbst zeigt sich beeindruckt von dem achtminütigen Remix. In einem kurzen Statement sagte er dazu, der Song entführe den Hörer in den Weltraum und bringe ihn anschließend wieder sicher auf die Erde zurück. »It's the most exciting journey you'll go on this year!« Na dann, gute Reise!