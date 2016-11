enthält das vielleicht verstörendste Bild des Jahres, ansonsten gibt es nichts Aufregendes zu diesem Werk zu vermelden, und das im durchaus positiven Sinne. Simian Mobile Disco schärfen mit ihrem neuen Album ihr psychedelisches Minimal-Profil. Atmosphärischer, weicher, weiter, ach, schöner geht’s kaum mehr. Weniger Experimente als zuletzt, dafür vor allem clubiger, melodischer ( Das Plattencover von »Welcome To Sideways«»Flying Or Falling«, »Remember In Reverse«) und pointierter Techno (»Bubble Has No Answers«, »Space Is Full Of Ringing«).



20 Tracks hatte das Duo im petto, neun plus ein aufbereiteter DJ-Mix sind es schließlich geworden. Entstanden sind alle Anfang des Jahres, nachdem James Ford zuvor ein paar Indie-Alben produziert und Jas Shaw Solo-EPs veröffentlicht hat. Einen Bruch gibt es vor allem formal: Wurden die Techno-Songs in der Vergangenheit immer nach ausgefallenen Speisen benannt, so klingt nun alles eher nach romantischen Bildern und verträumten Ideen. Kreativität ist zum Glück also noch genug vorhanden, also Abflug.