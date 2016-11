Seit bald 20 Jahren machen Ulli Bomanns (Schieres) und Marco Haas (T.Raumschmiere) aus Berlin zusammen Musik. Die Tätigkeit wurde immer wieder länger auf Eis gelegt, schließlich gab es nebenbei eine Menge anderes zu tun: Haas produziert hauptberuflich als T.Raumschmiere bollerige Tanzmusik, und Bomanns ist als bildender Künstler, Techno-Produzent und Boygroup-Member unterwegs. Trotz alledem liegt jetzt eine zweite gemeinsame LP des Duos vor, die so gar nicht nach vernachlässigtem Nebenprojekt klingen will. Stilistisch lässt sich »Europa« irgendwo zwischen Ambient, Drone, warm klingendem Industrial und von Reggae befreitem Dub verorten. Analoge Synthesizer und Field-Recordings treffen auf haufenweise klanglichen Hintergrund-»Schmutz« wie Rauschen, Schaben, Kratzen, Wabern, Zischen und elektronische Störgeräusche, Bandschleifen und sakrale Orgeltöne aus dem Keller. Atmosphärisch gemahnt all das an eine Art Unterwelt-BBC-Radiophonic-Workshop, ist wirklich ziemlich ungewöhnlich und sehr unterhaltsam.