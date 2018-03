Das Zoom ist, genau wie sein Vorgänger Sinkkasten, eine Institution des Frankfurter Nachtlebens. Konzerte und Partys finden hier statt, viel HipHop, Electro und Indiedance wird geboten, gelegentlich auch Metal. Beim Showcase #5 soll es allerdings eher um eine Verschmelzung von elektronischer Musik und klassischen Songstrukturen (Yeah But No) gehen, um einen melancholischen Mix aus 80s-Synthies und poppigen Refrains (Albert) und um eine dunkle, aber poppige Neuauflage des Postpunk-Sounds von Joy Division (Lea Porcelain). Wer direkt aus dem dudeligen Treiben und dem stressigen akustischen Durcheinander der zeitgleich stattfindenden Musikmesse kommt, wird diesen Konzertabend sicher wie Balsam auf die Seele tropfen lassen.



§ 12.04. Frankfurt § Lea Porcelain, Albert, Yeah But No