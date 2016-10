Die Mitglieder des Trios Show Me The Body aus Queens sind gerade mal volljährig. Angesichts dessen haben sie aber schon einiges zur New Yorker Hardcore-Szene zu sagen. In einem Guardian-Interview beschrieb Frontmann Julian Pratt kürzlich, dass er keine Lieder über Liebe schreiben könnte, weil sich New York so schnell und deprimierend verändern würde. Als Ventil zur Wutentladung dienen da die Underground-Shows, die Show Me The Body mit Bands wie Ratking in dem gemeinsamen Kollektiv Letter Racer veranstalten, und die häufig in Schlägereien enden. Das Gefühl dieser Nächte fangen Show Me The Body auf ihrem Debütalbum »Body War« ein, dass sie zunächst kostenlos via Soundcloud hochluden. Auf dem zehn Songs starken Album kanalisieren sich die Aggression der Band und ihre Verzweiflung ob der Verhältnisse in der Stadt in ein noisiges Manifest, das versucht, sowohl Grunge als auch Punk, HipHop und Blues zu sein. Diese Mischung wäre noch elektrisierender, wenn sich Pratts Stakkato-Rap und die knarzenden Gitarrenriffs nicht stetig wiederholen würden. Vielleicht ist ja auf dem zweiten Album mehr Platz für Songs wie den ruhigen und an King Krule erinnernden Track »Metallic Taste«.