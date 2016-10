Generationen von Songwritern wie Bert Jansch, Billy Bragg oder Colin Meloy wurden von Shirley Collins geprägt. Und auch im digitalen Zeitalter findet die britische Musikerin, die vor knapp 40 Jahren ihre Stimme verlor und sich aus dem Musikbusiness zurückzog, einen Draht zum Hörer. Das puristische »Lodestar« ist dabei alles andere als anbiedernd und zwangsläufig auch alles andere als leicht zugänglich. Dies macht bereits der Opener klar, der sich über elf Minuten erstreckt. Doch die Gitarrenläufe und ihre Stimme entwickeln langsam einen Sog und führen den Hörer durch die Geschichten von Verdammnis, Verderb und Schönheit, die vom 16. Jahrhundert bis in die 1950er als musikalische Überlieferung weitergereicht wurden.Dabei fühlt sich »Lodestar« wie ein klassisches Collins-Album an, ohne dass der Produzent Ian Kearey all die vergangenen Jahre und die brüchigere Stimme zu kaschieren versucht hätte. Die Distanz zwischen damals und heute veranschaulicht am besten der Klassiker »Death And The Lady«, der nun – neben Höhepunkten wie »Washed Ashore« oder »Cruel Lincoln« – in einer neuen Fassung mit Gitarrenbegleitung, den Jahresringen um Shirley Collins Stimme und der schmerzhaften Lücke, die ihre verstorbene Schwester hinterlassen hat, zu einem rührenden und überaus wertvollen Alterswerk wird.