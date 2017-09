Auch für Musiksammler, die bei elektronischer Musik (und speziell der aus Detroit) besonders wählerisch und pedantisch sind, gibt es hin und wieder Aha-Momente, die 60 Jahre Popgeschichte fragmentarisch verblassen lassen. Shigeto ist einer der wenigen Künstler, der völlig verschiedene Einflüsse aus dem Electro- und House-Bereich, HipHop-Sprechgesang und chillige Freejazz-Samples so galant verschmelzen lässt, dass das Ergebnis seltsam logisch erscheint. Dieses Album ist eine offene Hommage an seine Heimat Michigan und Detroit, nachdem Saginaw zuvor einige Jahre in New York verbracht hat.Saxofone, Vibrafone und Fender-Rhodes-Klaviere fügen sich ungewohnt harmonisch in das feingliedrige Rhythmuskorsett, das sich tatsächlich eher im HipHop-Umfeld bedient, als sich auf die ausgelutschten Patterns japanischer Drum-Computer zu verlassen. Da braucht es eigentlich auch gar keine lustigen Quer-Referenzen (wie den Songtitel »Barry White«) oder besondere Features (trotzdem dabei sind Kaleena Zanders, ZelooperZ und Silas Green). Aber sie sind nice to have, wenn die Platte ohnehin schon ziemlich rund reinläuft.