Bei Produzentenalben ist es ja immer so eine Sache, ob sie einen kriegen oder nicht. Bei Patrick Madsen alias Sekuoia ist es eigentlich kaum möglich, dass seine Arbeit einen nicht kriegt. Er ist einer der Musiker, die gerne genannt werden, wenn es über den Sound der Stunde oder der Zukunft geht. Der 21-jährige dänische Produzent mit Wohnsitz in Kopenhagen kombiniert gekonnt und mit somnambuler Sicherheit Ambient-Nebelschwaden, Dubstep-Brummen, Indie-Hall-Gitarren, HipHop-Zitate und melancholische Vocal-Samples. Das Gemisch erweist eine so gute Konsistenz, dass die Mische am Ende gar wie ein eigenes Genre klingt, das irgendwo im Bermudadreieck zwischen Shigeto, Bonobo und SBTRKT zu verorten ist. Produzentenmusik ja, aber kein Nerdism um jeden Preis. Immer wieder baut der junge Produzent Brücken der Hörbarkeit, wie etwa im R’n’B-lastigen »Brace«, bei dem ihm der Crooner Marc Roland gesanglich zur Seite steht. »Flac« hält eine traumhafte Balance zwischen einem späten Floorfiller und einer entspannten Nachmittagssession. Kein Wunder, dass Sekuoia schon Künstler wie Washed Out, MØ und WhoMadeWho supporten durfte. Mit seinem Debüt dürfte er aus deren Schatten getreten sein.