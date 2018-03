Dieser Mann kennt offenbar keine Langeweile. Vier Solo-Alben in sechs Jahren sind ein stattliches Pensum und zeigen, dass Jacob Bellens auch ohne Band höchst aktiv bleibt. Früher sang der Däne bei der Indie Rock-Band I Got You On Tape oder schüttete seinen Herzschmerz in wundervoll traurige Lieder des Folk-Duos Murder.



Gegenwärtig zeigt sich Bellens dagegen funky und elegant. Das neue Album »Trail Of Intuition« lockert den erwarteten Folk-Sound mit luftigem Synthie-Pop auf. Der Titeltrack verdeutlicht diese stilistische Ausrichtung.



Das Video zum Lied stammt von Pelle Gøtze, der es als surreales Universum beschreibt, in dem die Logik in Urlaub gefahren sei. Worum es sich bei dem kryptischen Clip handelt, fasst der Regisseur wie folgt zusammen: »A state of mind where you’re confused, yet you go with the flow and get comfortable in a state, where everyday objects makes fun of your brain and surprise you.«



Seht euch hier dieses außergewöhnliche Video zu »Trail Of Intuition« an.