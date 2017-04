Normalerweise dientsein Heimatort Troy, New York als Inspiration. Diesmal ist der Songwriter jedoch nach Memphis gegangen, um sein neues Album aufzunehmen. Ohne Demos, alles wurde vor Ort geschrieben und aufgenommen, alle Fuck-ups landeten auf Tape. Neues Studio, neuer Produzent, neue Arbeitsweise – neuer Sound? Auf jeden Fall klingt alles sehr roh, rau und ehrlich. Das unterstützt Rowes im Vordergrund stehende Baritonstimme, mit der er bereits im Opener »Gas Station Rose« nachdenkliche Themen besingt: Es geht darum, was wir von unseren Eltern lernen, was wir unseren Kindern weitergeben und was von uns bleibt, wenn wir nicht mehr sind. Das Thema zieht sich durch das Album, musikalisch minimalistisch und oft nur von der Gitarre unterstützt. Ausnahmen bilden die Gospel-Nummer »Promise Of You« und das Klavierstück »I Can’t Make A Living From Holding You«. Ein Album wie ein Roadtrip mit einem Vertrauten, der uns am Ende des Tages auch noch ins Bett bringt.