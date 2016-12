Für das zweite Musik-Event der Kampagne »Why Not?!« hatte sich Desperados den Kölner Szeneclub Königswasser ausgesucht.Nachdem im November unter dem gleichen Motto bereits eine grandiose Party mit Martin Solveig in der Orangerie im Berliner Schloss Charlottenburg gefeiert wurde, war diesmal der Rapper, der auch als Samsemilia, Wickeda MC und Herr Sorge bekannt ist, am Zug.



Tickets für das Event gab es allerdings nicht zu kaufen, sondern nur über die Kronkorken auf den Desperados Flaschen oder über die Desperados Social Media Kanäle zu gewinnen. Umso glücklicher waren die Fans, die diese begehrten Tix ergattern konnten. Gekrönt wurde die Freude noch dadurch, dass Samy Deluxe - in seiner temporären Türsteher-Funktion an dem Abend die ersten Gäste höchstpersönlich am Club-Eingang begrüßte und im Königswasser willkommen hieß. Im weiteren Verlauf der Nacht stand er auch noch unerwarteterweise hinter dem Tresen und ließ es sich nicht nehmen, die durstige Crowd mit eisgekühlten Desperados zu versorgen.

Berühmte letzte Worte nicht aus. Hunderte Hände in der Luft, alles tanzte und so ziemlich jeder im Raum sang mit. Als der Rapper von der Bühne ging, war die Party aber noch lange nicht vorbei. Zu den Beats des Kölner DJs Kaiserklang hatten die Besucher noch ordentlich Spaß und Samy Deluxe selbst wurde auch noch mitten in der feiernden Meute gesichtet.



Wann hat man schon mal die Gelegenheit, Schulter an Schulter mit einem der bekanntesten deutschen Rapper zu feiern und sich von ihm sogar ein kühles Getränk servieren zu lassen?! Getreu dem Motto der Kampagne Mit »Hände hoch«, »Champions« und »Sneak Preview« spielte Samy seine größten Hits und ließ dabei natürlich auch die Knaller seines aktuellen Albums » « nicht aus. Hunderte Hände in der Luft, alles tanzte und so ziemlich jeder im Raum sang mit. Als der Rapper von der Bühne ging, war die Party aber noch lange nicht vorbei. Zu den Beats des Kölner DJs Kaiserklang hatten die Besucher noch ordentlich Spaß und Samy Deluxe selbst wurde auch noch mitten in der feiernden Meute gesichtet.

Manche Fans standen schon zwei Stunden vor Beginn des Konzerts vor dem Szeneclub und trotzten geduldig den niedrigen Temperaturen. Zu den Tracks von den Beginnern, RAF Camorra und Co. wurde es drinnen jedem schnell wieder warm und so konnten es die Fans natürlich kaum erwarten, Samy Deluxe endlich live in Aktion zu sehen. Es dauert zum Glück nicht lange, bis Samy sich an der Menge vorbeischlich und auf die Bühne kam. Die Stimmung war grandios. Das Ganze glich allerdings eher einer intimen Szene-Party als einem normalen Live-Konzert – fast wie damals, als Samy noch Underground-Rapper war. Mission accomplished!

von Desperados lohnt es sich also, im Leben immer neugierig zu bleiben und offen für Unerwartetes zu sein. Denn nur so entstehen die besten Momente und besondere Erlebnisse, die sich für alle Zeiten in das Gedächtnis brennen.