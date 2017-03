9.3.2017, Köln, Underground

Solche Fans wie Schrottgrenze sie in Köln haben, wünscht man allen Bands. Jede Zeile kennen sie auswendig und schon zum Auftakt eines jeden Songs gibt es freudigen Applaus. Schrottgrenze machen es einem heute Abend leicht, sie zu mögen, denn die Setlist ist 1A. Und sie zeigt, was für eine deutliche Entwicklung die Band durchgemacht hat – vom Schrammelpunk der 90er ist auf dem aktuellen Album »Glitzer auf Beton« jedenfalls kein Fünkchen mehr übrig, dafür jedoch eine geballte Ladung fröhlicher Pop.

Sänger Alex Tsitsigias trägt das auffällige Make-up seines Drag-Alter-Egos Saskia auf der Bühne. Schrottgrenze strahlen aber auch so, nicht nur wegen Alex’ Glitzer im Gesicht. Es gibt viele neue Songs zu hören: »Lashes To Lashes«, »Januar Boy*« und »Dulsberg«, aber einige ganz alte Songs: »Hurenstadt« von 1995. Sympathisch ist, dass Alex nach dem Song erklärt, dass sie das Wort Hure heute so nicht mehr benutzen würden, viel zu groß sei der Respekt und Support für Sexarbeiter*innen. Vom, wie die Band selber sagt, eher so medium-beliebten Album »Schrottism« gibt es einen Song: »Achtundzwanzig«. Zur Vorbereitung hätte man gut die »Fotolabor«-Compilation hören können, die Schrottgrenze nach ihrer vorübergehenden Trennung veröffentlicht haben, vieles findet sich darauf wieder.