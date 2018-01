Savas und Sido mit Frangelico auf Tour

Zugegeben, ein bisschen genauer muss man schon hinschauen, um die Gemeinsamkeiten zwischen den Punchline-Veteranen und der Haselnuss mit Schuss zu finden, aber dann ist es eigentlich ganz offensichtlich: Sowohl das illustre Duo als auch der altgediente Likör im Shotgewand sind durch und durch Festival erprobt und können einen smoothen Flow für sich beanspruchen. Was liegt da also schon näher, als einfach mal gemeinsam auf die Piste zu gehen? So soll es sein: Savas und Sido sind unterwegs mit der Royal Bunker Tour und haben dabei Frangelico im Gepäck. Und Frangelico-Granny Helga hat natürlich auch schon vorbeigeschaut.Viele Worte muss man über die beiden Rapper vermutlich nicht mehr verlieren, hat doch kaum jemand Rap-Deutschland so geprägt, wie es diese beiden Wortakrobaten getan haben. Wer ernsthaft noch einführende Worte zu Frangelico braucht, hat sein letztes Festival vermutlich noch zu D-Mark-Zeiten besucht. Aber keine Panik, mit den Terminen in Köln am 10. Januar und einen Tag später in Leipzig gibt es gleich zwei Gelegenheiten, um aufzuholen.