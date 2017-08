Betonen Instrumentalrock-Gruppen die angeblich intime Natur ihrer Veröffentlichungen, ist ein gewisses Maß an Eitelkeit nicht von der Hand zu weisen. Doch auch wenn man sich nach einem ersten Stelldichein mit dem neuen Sannhet -Album keiner Abgründe bewusst ist, in die sich hätte blicken lassen können, soll erst mal jemand das Gegenteil beweisen. Nicht auszuschließen, dass hier jeder noch so beiläufig vorbeisegelnde Riff-Fetzen ausgiebig am Euter der seelischen Entblößung genährt worden ist! Und falls nicht, bleibt gute Musik schließlich immer noch, was sie ist: gute Musik.Bleiben wir also beim Offensichtlichen: dabei, dass Sannhet in Zusammenarbeit mit dem honorablen Produzenten Peter Katis ein Album geglückt ist, das oft transparenter und sprudeliger wirkt, als es das wunderliche »Revisionist« ist. Vertrocknete Shoegaze- und Black-Metal-Rückstände wurden ausgekämmt; »So Numb« will nicht durch obskures Mauerwerk, sondern durch Dynamik bestechen – technisch wie atmosphärisch. Mit Erfolg: Wie stimmig sich hier John Refanos verträumte Leadgitarre und Christopher Todds bissiges Drumming verzahnen, schindet mächtig Eindruck.Ihre mit Abstand intensivsten Momente jedoch feiert die Platte, wenn die Band das Tempo verschleppt, ohne Schulterblick die Spur wechselt und den Albumtitel Lügen straft. An dieser Stelle sei verraten, dass sich kein Geringerer als Sufjan Stevens neuerdings gern im Sannhet-Shirt zeigt. Vielleicht hat ihn fasziniert, was gedeihen kann, wenn man während der Arbeit einfach mal den Mund hält.