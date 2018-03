Sango live in Köln

Es gilt in gewissen Kreisen als verschmäht, wenn nicht gar geächtet, nur mit einem Laptop auf einer Bühne zu stehen und damit Musik zu performen. Das sei nun mal kein Instrument, die Darbietung dementsprechend auch keine Leistung, geschweige denn ein Live-Erlebnis, so die Kritiker. Wer dabei jetzt schon die eigenen Großeltern vor dem inneren Auge sieht, ist allerdings auf dem Holzweg, sind solche konservativen Ansichten doch weitaus verbreiteter, als man denkt. Fragt mal Win Butler von Arcade Fire oder Steve Albini – alles Menschen, die eigentlich für fortschrittliche Ideen in der Musik stehen. Oder zumindest standen. Nein, auch Sango hätte sie mit seiner Live-Show im Kölner Club Bahnhof Ehrenfeld nicht bekehren können. Dafür aber alle Skeptiker, die dem mächtigen HipHop-Sound des Produzenten bisher noch nicht verfallen waren.



Wenn Sango seine zwischen R’n’B, Trap und Baile Funk pendelnden Beats aus dem Laptop schwappen lässt, reißt das alleine schon deshalb mit, weil dieser Mann jede einzelne Note davon sichtbar mitfühlt und und auf seinen Körper überträgt. Das ist musikalisch hin und wieder sehr auf Effekt gebürstet, hat im Gegensatz zu den generischen EDM-Abfahrten richtiger Abrisspartys aber so etwas wie Persönlichkeit und Seele. Von seinem persönlichen Einsatz mal abgesehen, versteht Sango natürlich auch eine Menge von Klangästhetik. Heißt: Die Musik von ihm einmal in entsprechender Lautstärke und so wie von ihm erdacht zu hören, öffnet ohne neuen Perspektiven – auch an diesem Abend.