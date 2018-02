Drei Jahre lang hat Sam Vance-Law in Berlin an dieser Utopie des homosexuellen Lebens gewerkelt. Das Album ist dabei definitiv mehr der geglückte Versuch, diverse Facetten der Homosexualität in einem Mikrokosmos zu bündeln, als ein LGBTQ-Klischeefest abzufeiern. Das »Homotopia« besiedeln androgyn aussehende Jungs voller Unsicherheit, Familienväter, Dandys, glückliche Liebespaare und mittendrin Sam Vance-Law selbst, der das Album mit seinen Erzählungen im Ganzen betrachtet zu einem persönlichen Coming-of-Age-Narrativ gestaltet. Das Glanzstück »Isle Of Man« fußt auf einem kleinen »I Love Men«-Wortspiel und entwickelt sich in nur wenigen Zeilen zu der rührenden Geschichte eines Mannes, der seine Familie liebt und sich zugleich heimlich nach Männern sehnt.



Kurz darauf erleben wir mit »Gayby« lockere Popo-Wackler und spannende Finten, denen man unabhängig von der eigenen sexuellen Ausrichtung einfach nicht widerstehen kann. Der klassisch ausgebildete Pianist und Chorknabe Vance-Law und sein Förderer Konstantin Gropper (Get Well Soon) sorgen mit ihren breiten Arrangements, die sich vor Andrew Bird oder Rufus Wainwright keinesfalls verstecken müssen, für die perfekte Vertonung dieser Welt. Und dass Vance-Law mit seinen leichtfüßigen und zugleich tiefgründigen Popsongs die Herzen erobern wird, ist so sicher wie die Homophobie in der Kirche.