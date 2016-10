Ich möcht' so gern Brian Wilson hören. Wer seine verstaubte »Pet Sounds«-LP allerdings gerade erst auf dem Flohmarkt verscherbelt hat, darf getrost zum Debüt des jungen New Yorker Songwriters Sam Evian greifen. Klar, Könner wie Mac DeMarco oder Whitney haben auf dem Terrain in letzter Zeit ebenso überzeugende Entwürfe abgeliefert. Warum also das Prädikat »Premium«? Weil der Typ Hymnen für die Generation der zu spät Geborenen, der unablässig Suchenden schreibt. Und sie damit beruhigen kann. Er nutzt dafür verträumtes Westküsten-Songwriting, hier und da mal eine vertraute Pedal-Steel, die Wurlitzer-Orgel dröhnt.Futuristisch anmutende Synthies wie in »Dark Love« konterkarieren den analogen Retro-Charme. Man hört Bläsersätze in »I Need A Man«, das sich kritisch mit dem umstrittenen Transgender-Gesetz in North Carolina auseinandersetzt. Sie stören nicht. Alles fügt sich. Unterwegs auf der sonnengefluteten Küstenstraße, der Sonnenuntergang naht. Kein Ende in Sicht – was passiert, muss auch passieren. Diese Platte kann man bestimmt auch noch im nächsten Sommer hören. Oder eigentlich immer.